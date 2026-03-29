Update Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP di Tengah Lonjakan Minyak Dunia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |06:05 WIB
Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) . (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) wilayah Jakarta menjelang akhir Maret 2026 terpantau stabil. Kondisi ini berlangsung meski harga minyak mentah dunia menembus di atas USD100 per barel akibat meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo Energy belum mengalami perubahan sejak penyesuaian terakhir pada awal Maret 2026.

Mengacu pada informasi resmi Pertamina, harga Pertalite tetap dipertahankan di level Rp10.000 per liter, Pertamax dijual Rp12.300 per liter, dan Biosolar bersubsidi berada di harga Rp6.800 per liter.

Untuk produk BBM nonsubsidi lainnya, harga dijual sebagai berikut: Pertamax Turbo Rp13.100 per liter, Pertamax Green Rp12.900 per liter, Dexlite Rp14.200 per liter, serta Pertamina Dex Rp14.500 per liter.

Di SPBU swasta, harga BBM juga belum berubah. Shell menjual Shell Super Rp12.390 per liter dan V-Power Rp12.500 per liter. Adapun V-Power Diesel dipasarkan Rp14.620 per liter, sementara V-Power Nitro+ dibanderol Rp12.720 per liter.

BP mempertahankan harga produknya, yakni BP 92 Rp12.390 per liter, BP Ultimate Rp12.920 per liter, dan BP Ultimate Diesel Rp14.620 per liter.

Sementara Vivo Energy menetapkan harga Revvo 92 sebesar Rp12.390 per liter, Revvo 95 Rp12.930 per liter, dan Diesel Primus Plus Rp14.610 per liter.

Daftar harga BBM wilayah Jakarta per 29 Maret 2026:

Pertamina:

Pertalite: Rp10.000/liter
Biosolar (subsidi): Rp6.800/liter
Pertamax: Rp12.300/liter
Pertamax Turbo: Rp13.100/liter
Pertamax Green: Rp12.900/liter
Dexlite: Rp14.200/liter
Pertamina Dex: Rp14.500/liter

 

