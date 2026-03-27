Ternyata Ini Harga BBM Termahal Sepanjang Sejarah Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |21:05 WIB
JAKARTA – Ternyata ini harga BBM termahal sepanjang sejarah Indonesia. 

Harga BBM di Indonesia tengah menjadi sorotan di tengah krisis energi global akibat perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik ini menembus USD108 per barel, yang berpotensi mendorong kenaikan harga BBM di Tanah Air. 

Meski demikian, pemerintah sedang mencari cara agar harga BBM bersubsidi tidak melonjak tajam ke depannya.

Dalam sejarah Indonesia, harga BBM termahal pernah mencapai Rp21.870 per liter untuk produk V-Power Diesel di SPBU Shell pada Juli 2022. Sementara BBM RON 98, Shell V-Power Nitro+, dijual Rp21.280 per liter. Kenaikan ini seiring melonjaknya harga minyak dunia akibat meningkatnya permintaan pasar, sehingga pasokan menjadi terbatas.

Kenaikan harga BBM bukan hal baru di Indonesia. Sejak era Presiden Soeharto:

1991: Rp150 naik jadi Rp550 per liter
1993: Rp700 per liter
1998: Rp1.200 per liter (akibat krisis ekonomi dan lengsernya Presiden Soeharto)

Era Presiden B.J. Habibie:

BBM diturunkan dari Rp1.200 menjadi Rp1.000 per liter

Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur):

Turun menjadi Rp600 per liter
Oktober 2000: naik menjadi Rp1.150 per liter kemudian Rp1.450 per liter

Era Presiden Megawati Soekarnoputri:

Dari Rp1.450 naik menjadi Rp1.550 per liter
2003: Rp1.800 per liter

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY):

Awal masa jabatan: Rp1.820 per liter
1 Maret 2005: Rp2.400 per liter
7 bulan kemudian: Rp4.500 per liter
2008: naik menjadi Rp8.000 per liter, kemudian turun menjadi Rp5.000 per liter
2009: Rp4.500 per liter → 2013 naik menjadi Rp6.500 per liter

Era Presiden Joko Widodo:

2015: Premium turun dari Rp8.500 → Rp7.600 per liter
Solar: turun menjadi Rp7.250 per liter
2016: turun menjadi Rp6.950 per liter
2017: turun menjadi Rp6.550 per liter, stagnan hingga 2018

 

