HOME FINANCE HOT ISSUE

Promo Tukar Elpiji 3 Kg ke Bright Gas 5,5 Kg Gratis Tak Perlu Daftar

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |21:03 WIB
Promo tukar elpiji 3 kg ke Bright Gas 5,5 kg gratis tak perlu daftar. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA — Promo tukar elpiji 3 kg ke Bright Gas 5,5 kg gratis tak perlu daftar.

Pertamina Patra Niaga menghadirkan promo penukaran elpiji 3 kilogram (kg) ke Bright Gas 5,5 kg secara gratis tanpa perlu pendaftaran selama periode libur Lebaran 2026.

Program ini memungkinkan masyarakat memperoleh satu tabung Bright Gas 5,5 kg secara gratis dengan menukarkan dua tabung LPG 3 kg.

Selain itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan potongan harga hingga Rp25.000 untuk isi ulang Bright Gas 5,5 kg dengan menggunakan aplikasi MyPertamina selama periode promo berlangsung.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan promo ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan energi, khususnya selama momen Ramadan dan Idulfitri, termasuk saat arus mudik dan libur Lebaran.

“Beragam promo ini kami siapkan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat, khususnya saat mudik dan libur Lebaran. Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan energi dengan mudah, tetapi juga merasakan perjalanan yang lebih hemat dan nyaman,” ujar Roberth.

Selain program tersebut, pada periode 13–31 Maret 2026, Pertamina Patra Niaga juga memberikan diskon hingga Rp15.000 untuk pembelian Pertamax dan Pertamina Dex melalui aplikasi MyPertamina.

 

