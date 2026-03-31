WFH ASN Setiap Jumat, Airlangga: Budaya Kerja Lebih Efisien dan Produktif

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |19:33 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto Jelaskan Soal WFH ASN Setiap Jumat. (Foto ;Okezone.com/Setpres)
JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat. Keputusan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih efisien.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan kebijakan ini bukan sekadar respons terhadap dinamika geopolitik, tetapi juga upaya menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, produktif, dan efisien. Penetapan hari Jumat sebagai hari WFH diharapkan dapat mengurangi beban mobilitas secara nasional.

“Sebagai langkah adaptif dan preventif guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perilaku kerja lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” tegas Airlangga, Selasa (31/3/2026).

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan serentak di seluruh level pemerintahan, skema WFH satu hari dalam seminggu akan segera diperkuat melalui payung hukum resmi.

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat. Skema WFH ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Menpan RB dan Surat Edaran Mendagri,” sambungnya.

(Feby Novalius)

