Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Naik ke 7.149 di Pembukaan Perdagangan April 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |09:24 WIB
IHSG Naik ke 7.149 di Pembukaan Perdagangan April 2026
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal April 2026, naik 1,43% ke level 7.149.

Beberapa menit setelah perdagangan dimulai, Rabu (1/4/2026), IHSG melanjutkan penguatan meski terbatas, naik 1,30% ke 7.140, dengan 417 saham di zona hijau, 116 melemah, dan 425 lainnya stagnan. Transaksi awal mencapai Rp889 miliar, dengan volume 1,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,44% ke 726, indeks JII naik 1,05% ke 483, indeks MNC36 naik 1,48% ke 306, dan IDX30 naik 1,47% ke 394.

Seluruh indeks sektoral berada di zona hijau, termasuk konsumer siklikal, konsumer non-siklikal, properti, keuangan, infrastruktur, bahan baku, kesehatan, energi, transportasi, industri, dan teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Phapros Tbk (PEHA), PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS), dan PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIPB).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/278/3209749//ihsg_melemah-fls4_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke 7.053, Saham Energi dan Transportasi Tertekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/278/3209703//ihsg-5o6U_large.jpg
IHSG Hari Ini Rebound, Dibuka Menguat ke 7.122 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/278/3209528//ihsg_melemah-qs8E_large.jpg
IHSG Sesi I Turun ke Level 7.070
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/278/3209492//ihsg-Srqj_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah 1%, Terpental ke Level 6.900
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/278/3209487//ihsg-fagn_large.jpg
Intip Pergerakan IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/278/3209384//ihsg_pekan_depan-OuSU_large.jpg
IHSG Berpotensi Melemah pada Perdagangan Pekan Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement