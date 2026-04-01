IHSG Naik ke 7.149 di Pembukaan Perdagangan April 2026

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal April 2026, naik 1,43% ke level 7.149.

Beberapa menit setelah perdagangan dimulai, Rabu (1/4/2026), IHSG melanjutkan penguatan meski terbatas, naik 1,30% ke 7.140, dengan 417 saham di zona hijau, 116 melemah, dan 425 lainnya stagnan. Transaksi awal mencapai Rp889 miliar, dengan volume 1,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,44% ke 726, indeks JII naik 1,05% ke 483, indeks MNC36 naik 1,48% ke 306, dan IDX30 naik 1,47% ke 394.

Seluruh indeks sektoral berada di zona hijau, termasuk konsumer siklikal, konsumer non-siklikal, properti, keuangan, infrastruktur, bahan baku, kesehatan, energi, transportasi, industri, dan teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Phapros Tbk (PEHA), PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS), dan PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIPB).