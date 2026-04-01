HOME FINANCE MARKET UPDATE

MPMX Raih Laba Rp462 Miliar di 2025, Penjualan Mobil Bekas Naik 6%

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |11:22 WIB
JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) meraup laba bersih Rp462 miliar sepanjang 2025. Laba bersih ini turun 19% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, pendapatan perusahaan milik Saratoga Group ini mencapai Rp16,2 triliun atau turun 1%.

Capaian kinerja ini mencerminkan dinamika industri dan normalisasi pada beberapa segmen bisnis setelah mencatat pertumbuhan yang kuat pada periode sebelumnya. Namun, MPMX tetap berfokus pada menjaga disiplin operasional, efisiensi biaya, serta optimalisasi portofolio bisnis, guna mempertahankan kinerja yang sehat serta memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang. 

"Secara keseluruhan, tahun 2025 merupakan tahun yang dinamis dan menantang secara operasional, dengan kinerja keuangan yang berada di bawah capaian tahun 2024," ujar Group Chief Executive Officer MPMX Suwito Mawarwati dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Dia menambahkan, MMMX melihat dinamika pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi, termasuk tekanan terhadap daya beli masyarakat, tingkat suku bunga yang relatif masih tinggi, serta moderasi pertumbuhan konsumsi domestik. "Kondisi tersebut tercermin pada melambatnya pertumbuhan di beberapa sektor yang terkait dengan konsumsi, termasuk industri otomotif roda dua dan pembiayaan konsumen," katanya.

Namun demikian, tekanan di tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Perseroan untuk melakukan evaluasi strategis, memperkuat fondasi operasional dan meningkatkan adaptabilitas organisasi dalam menghadapi perubahan industri yang semakin cepat.

Sepanjang tahun 2025, MPMX mendorong berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas operasional, memperkuat kolaborasi antar unit bisnis, serta meningkatkan disiplin dalam pengelolaan biaya dan proses kerja. Perseroan juga terus memperkuat kapabilitas organisasi dan tata kelola, sekaligus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam berbagai aspek operasional sebagai bagian dari komitmen terhadap penciptaan nilai jangka panjang.

"Ke depan, kami melihat peluang pertumbuhan yang tetap terbuka seiring dengan potensi perbaikan konsumsi domestik dan meningkatnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Perseroan akan terus berfokus pada penguatan bisnis inti, peningkatan produktivitas operasional, serta optimalisasi portofolio usaha untuk memastikan Perseroan tetap kompetitif dan mampu menangkap peluang pertumbuhan secara berkelanjutan," ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/278/3210319/dssa-tPLw_large.png
DSSA Lakukan Stock Split 1:25, Berikut Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/278/3209693/mlda-CzlI_large.jpg
Emiten Farmasi (MDLA) Raih Laba Rp398,1 Miliar di 2025, Naik 16%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/278/3208882/amman-hjFJ_large.jpg
Amman Mineral (AMMN) Raup Laba Rp4,3 Triliun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/278/3208712/cdia-wzXJ_large.jpg
Emiten Prajogo Pangestu (CDIA) Raih Laba Rp2,1 Triliun di 2025, Melonjak 3 Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/278/3203194/kucing-QpnS_large.jpg
Potensi Rp30 Triliun, Emiten MDLA Siap Cuan dari Industri Pet Care
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/278/3200059/ihsg-XZnw_large.jpg
Penjelasan Emiten BUVA Dikaitkan Kasus Goreng Saham Minna Padi Aset Manajemen  
