IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 7.184

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 136,22 poin atau 1,93 persen ke level 7.184 pada perdagangan hari ini Rabu (1/4/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 494 saham menguat, 224 saham melemah dan 240 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp16,4 triliun dari 29,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,53 persen 726, indeks JII naik 2,28 persen 489, indeks IDX30 naik 1,21 persen 393 dan indeks MNC36 naik 1,46 persen 306.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu, energi, konsumer siklikal, keuangan, transportasi, industri, energi, properti, transportasi, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, teknologi, bahan baku. Sedangkan hanya kesehatan ditutup melemah.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM) naik 27,93 persen ke Rp142, PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) naik 25 persen ke Rp725, dan saham PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS) naik 24,86 persen ke Rp1.155.