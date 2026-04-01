Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 7.184

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |16:38 WIB
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 136,22 poin atau 1,93 persen ke level 7.184 pada perdagangan hari ini Rabu (1/4/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 494 saham menguat, 224 saham melemah dan 240 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp16,4 triliun dari 29,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,53 persen 726, indeks JII naik 2,28 persen 489, indeks IDX30 naik 1,21 persen 393 dan indeks MNC36 naik 1,46 persen 306.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau yaitu, energi, konsumer siklikal, keuangan, transportasi, industri, energi, properti, transportasi, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, teknologi, bahan baku. Sedangkan hanya kesehatan ditutup melemah. 

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM) naik 27,93 persen ke Rp142, PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) naik 25 persen ke Rp725, dan saham PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS) naik 24,86 persen ke Rp1.155.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement