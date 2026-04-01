92,1 Persen Penumpang Puas Naik Kereta saat Mudik Lebaran, Ini Alasannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |10:00 WIB
JAKARTA - Masyarakat dinilai puas dengan pelayanan moda transportasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) selama periode arus mudik Lebaran 2026 mencapai 92,1 persen. Sejumlah kebijakan dari PT KAI bisa memperlancar masyarakat selama periode mudik kemarin.

Survei tersebut dilaksanakan pada 20-21 Maret 2026 dengan melibatkan 536 responden yang diambil dari sejumlah stasiun utama di Pulau Jawa, yakni Stasiun Gambir dan Pasar Senen (Jakarta), Stasiun Tugu dan Lempuyangan (Yogyakarta), Stasiun Bandung dan Kiaracondong (Bandung), Stasiun Tawang dan Poncol (Semarang), serta Stasiun Pasar Turi dan Gubeng (Surabaya). Demikian hasil riset NEXT, unit bisnis riset milik Kantor Berita Antara.

KAI mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama periode Angkutan Lebaran 2026. Dalam kurun waktu 20 hari. KAI melayani lebih dari 4,9 juta perjalanan pelanggan di berbagai wilayah di Indonesia.

Hingga 30 Maret 2026 pukul 15.00 WIB, pemesanan tiket Angkutan Lebaran untuk periode 11 Maret hingga 1 April 2026 mencapai 4.923.309 tiket, meningkat 25,7 persen dibandingkan realisasi Angkutan Lebaran 2025 sebanyak 3.915.546 pelanggan. Angka ini masih bersifat dinamis dan akan terus bertambah hingga akhir periode angkutan 1 April 2026.

Volume tersebut mencerminkan tingginya mobilitas harian masyarakat, dengan puncak layanan kereta api jarak jauh mencapai 247.025 pelanggan pada H+1 masa Angkutan Lebaran atau 23 Maret 2026 dengan okupansi mencapai 154,1%. Adapun kapasitas yang disediakan pada periode ini mencapai 4.498.696 tempat duduk.

“Perbedaan antara pertumbuhan kapasitas dan pemesanan menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kereta api selama Lebaran,” ungkap Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin seperti dikutip, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

 

