Pelaporan SPT Tembus 10,5 Juta Wajib Pajak hingga 31 Maret 2026, Aktivasi Akun Coretax 17,5 Juta

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |18:25 WIB
Pelaporan SPT Tembus 10,5 Juta Wajib Pajak, Aktivasi Akun Coretax 17,5 Juta hingga 31 Maret 2026 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis capaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 hingga tenggat waktu 31 Maret 2026 pukul 24.00 WIB. DJP mencatat sebanyak 10.530.651 SPT telah disampaikan oleh Wajib Pajak (WP) di seluruh Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti, memaparkan bahwa mayoritas pelaporan berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan dengan kontribusi dominan.

"Untuk periode sampai dengan 31 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.530.651 SPT. Dari jumlah tersebut, pelaporan didominasi oleh OP Karyawan sebanyak 9.214.182 SPT dan OP Non Karyawan sebanyak 1.100.876 SPT," ungkap Inge dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Selain Wajib Pajak Orang Pribadi, pelaporan juga mencakup Wajib Pajak Badan dengan rincian sebagai berikut:
• Tahun Buku Januari - Desember:
• Badan (Mata uang Rupiah): 213.492 SPT
• Badan (Mata uang USD): 159 SPT

• Beda Tahun Buku (Dilaporkan mulai 1 Agustus 2025):
• Badan (Mata uang Rupiah): 1.912 SPT
• Badan (Mata uang USD): 30 SPT

Sejalan dengan reformasi perpajakan, DJP juga mencatatkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi administrasi melalui akun Coretax. Hingga akhir Maret 2026, jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 17.551.174.

"Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 17.551.174, yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, Instansi Pemerintah, hingga PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)," tambah Inge.

 

