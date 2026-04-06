TUGU Cetak Laba Rp711 Miliar di Tengah Tantangan Industri Asuransi

JAKARTA – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) mencatat kinerja positif sepanjang 2025, dengan laba yang tumbuh signifikan meski industri asuransi menghadapi dinamika pasar dan transisi penuh penerapan PSAK 117. Pertumbuhan ini menunjukkan pengelolaan risiko yang terukur dan portofolio yang tetap kuat.

Perseroan membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp711,06 miliar, meningkat dari Rp401,57 miliar pada tahun sebelumnya yang disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 117. Capaian ini mencerminkan kinerja yang tetap terjaga di tengah perubahan standar pelaporan keuangan.

Sejalan dengan PSAK 117, Tugu Insurance melakukan penyesuaian laporan keuangan, termasuk penyajian kembali tahun sebelumnya guna memastikan konsistensi dan keterbandingan kinerja. Perubahan ini terutama memengaruhi pengakuan pendapatan dan beban kontrak asuransi, sehingga berdampak pada penyajian laba tahun 2024.

Sepanjang 2025, pendapatan jasa asuransi tercatat sebesar Rp9,11 triliun, meningkat 22,12% dari tahun sebelumnya. Hasil jasa asuransi juga naik 39,10% menjadi Rp1,02 triliun, didukung optimalisasi portofolio pada lini asuransi fire & property, offshore, dan aviation.

Hasil investasi tercatat Rp717,36 miliar, mencerminkan strategi pengelolaan portofolio yang prudent dan adaptif. Sementara itu, pendapatan usaha lainnya mencapai Rp542,52 miliar, didukung kontribusi entitas anak yang memperkuat diversifikasi sumber pendapatan.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Adi Pramana, menyampaikan, "Kinerja 2025 menunjukkan kondisi bisnis yang tetap stabil. Perseroan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pengelolaan risiko melalui penguatan portofolio dan disiplin underwriting, sebagai upaya mempertahankan kinerja yang sehat dan berkelanjutan."