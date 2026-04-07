HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ungkap Program MBG Bisa Sumbang Pajak Rp16,7 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |08:17 WIB
Purbaya Ungkap Program MBG Bisa Sumbang Pajak Rp16,7 Triliun
Purbaya Ungkap Program MBG Bisa Sumbang Pajak Rp16,7 Triliun (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar menjadi pos belanja negara yang besar, namun juga memberikan timbal balik bagi pendapatan negara. Program ini diprediksi akan menyumbang penerimaan pajak yang signifikan seiring dengan realisasi anggarannya.

Purbaya mengestimasi sekitar 3 persen hingga 5 persen dari total anggaran MBG akan kembali ke kas negara dalam bentuk pajak. Dengan pagu anggaran mencapai Rp335 triliun, potensi setoran pajak yang dihasilkan diperkirakan berada pada rentang Rp10,05 triliun hingga Rp16,75 triliun.

"Itu sekitar 3 persen hingga 5 persen dari total anggaran direalisasikan masuk ke pajak," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Senin (6/4/2026).

Meskipun kontribusi pajaknya cukup besar, Menkeu menekankan bahwa dampak utama dari program MBG bukan terletak pada angka tersebut.

Nilai strategis dari kebijakan ini justru ada pada multiplier effect atau efek pengganda ekonomi yang tercipta setelah dana tersebut dibelanjakan.

Implementasi program ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru di berbagai daerah. Hal ini menjadi krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan ketidakpastian global yang masih tinggi.

 

