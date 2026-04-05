Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta SPPG Nakal Mark Up Harga MBG, Izin Dicabut

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |09:05 WIB
3 Fakta SPPG Nakal Mark Up Harga MBG, Izin Dicabut
3 Fakta SPPG Nakal Mark Up Harga MBG, Izin Dicabut.
A
A
A

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat pelanggaran, salah satunya praktik mark up harga.

BGN juga memberikan peringatan tegas kepada seluruh mitra pelaksana agar tidak melakukan pelanggaran serupa yang dapat berujung pada pencabutan izin operasional.

Berikut fakta-fakta terkait SPPG yang melakukan pelanggaran hingga izinnya dicabut per Minggu (5/4/2026):

1. SPPG Mark Up Harga

Badan Gizi Nasional menegaskan akan menindak tegas mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti melakukan mark up harga bahan baku.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan praktik mark up harga merupakan pelanggaran berat karena berpotensi merugikan program pemenuhan gizi yang dibiayai negara.

Menurutnya, mitra yang terbukti menaikkan harga bahan baku secara tidak wajar akan langsung dikenakan sanksi penghentian operasional sementara tanpa pemberian insentif.

"Mitra yang mark up harga gila-gilaan dan menekan Kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan, akan saya minta kedeputian Tauwas untuk suspend tanpa pemberian insentif karena termasuk pelanggaran berat," ujarnya.

2. Tidak Ada Toleransi

Ia menegaskan mitra pelaksana seharusnya menjalankan program secara profesional karena pemerintah telah menyiapkan dukungan insentif dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, tindakan mencari keuntungan berlebih melalui manipulasi harga dinilai tidak dapat ditoleransi.

"Saya minta untuk tidak diberikan insentif juga karena mitra yang demikian tidak akan pernah puas. Sudah diberikan insentif, masih saja nakal mark up harga bahan baku," tegas Nanik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/320/3210361//susu_mbg-kZ8H_large.jpg
Viral Susu MBG Dijual Rp4.000 di Minimarket, Begini Respons BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209841//program_mbg-YMbs_large.png
MBG Jadi 5 Hari Berpotensi Hemat Anggaran Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209740//sppg-G6qb_large.png
BGN Ancam Stop SPPG Nakal dan Cabut Insentif yang Mark Up Harga MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209735//bgn-g3ET_large.jpg
BGN Tegaskan Anggaran 2026 Rp268 Triliun, Bukan Rp335 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/338/3209710//mbg-6xqh_large.jpg
Hari Pertama MBG Usai Libur Lebaran, SPPG Kemayoran Uji Organoleptik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209164//menkeu_purbaya-3SRy_large.jpg
Purbaya Sebut Negara Hemat Rp40 Triliun per Tahun jika MBG Dipangkas Jadi 5 Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement