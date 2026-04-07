Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Whoosh Bisa Diambil Alih Kemenkeu, Danantara Siapkan Opsi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |17:39 WIB
Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, buka suara terkait opsi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil alih PT Kereta Cepat Indonesia-China. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA — COO BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, buka suara terkait opsi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil alih PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), konsorsium yang mengelola Kereta Cepat Whoosh.

Dony menjelaskan, skema pengambilalihan KCIC oleh Kemenkeu menjadi salah satu opsi yang dibahas pemerintah untuk menyelesaikan masalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Iya, kemungkinan. Ini sedang kita... Insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Kita pikirkan satu per satu. Ada beberapa skema tentunya. Nanti saya akan update karena kalau sekarang belum final, takut ramai lagi,” kata Dony kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Dony menambahkan, maksimal dua bulan semua opsi penyelesaian masalah kereta cepat akan selesai dibahas dan menghasilkan keputusan, termasuk opsi pengambilalihan KCIC oleh Kemenkeu.

“Masih ada beberapa opsi pokoknya. Semua penyelesaian itu—apakah opsi A atau opsi B—1–2 bulan ini akan selesai,” ujarnya.

Terkait konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dalam KCIC, yang terdiri dari beberapa perusahaan pelat merah seperti PT KAI, PT WIKA, PT Jasa Marga, hingga PTPN, Dony enggan menjelaskan lebih rinci mengenai peran masing-masing perusahaan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/320/3210866//purbaya-kHZy_large.jpg
Marak Joki Coretax, Purbaya Akui Desainnya Cacat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/470/3210395//rumah-lsT2_large.png
Warga Jakarta Bisa Dapat Potongan BPHTB 50%, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209753//stnk-yTLf_large.jpg
Bayar Pajak Kendaraan Kini Tak Perlu Tunai, Ini Cara Mudah dan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/320/3209255//infrastruktur-U7sE_large.png
Pajak Daerah Jadi Sumber Biaya Pelayanan dan Infrastruktur Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3208996//purbaya-3aiK_large.jpg
SPT Kurang Bayar Rp50 Juta Purbaya Jadi Sorotan, Ini Penjelasan Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206044//spt-PqwY_large.jpg
Cara Bayar Denda Telat Lapor SPT Tahunan Pribadi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement