MNC Digital Entertainment (MSIN) Mantapkan Strategi Menuju IPO Internasional

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |16:39 WIB
MNC Digital Entertainment (MSIN) Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
JAKARTA – MNC Digital Entertainment (MSIN) melakukan perombakan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai langkah strategis menghadapi rencana Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana di luar negeri. Perubahan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar Rabu (8/4/2026).

Direktur Utama MSIN, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan penyesuaian struktur pengurus dilakukan seiring percepatan operasional perseroan di sektor hiburan digital serta untuk memenuhi ketentuan tata kelola yang berlaku di bursa luar negeri.

Selain itu, langkah ini juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan praktik terbaik, terutama terkait komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk proporsi anggota independen dan non-independen.

“Melalui penguatan struktur pengurus yang selaras dengan regulasi tersebut, perseroan optimis dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan usaha, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkokoh posisi perseroan di kancah internasional,” ujar Angela.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat Noersing dari jabatan Komisaris Utama, serta Liliana Tanoesoedibjo dari jabatan Komisaris Perseroan, efektif sejak rapat ditutup. Andri Wisnu Triyudanto, yang sebelumnya menjabat Komisaris Independen, ditetapkan menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen perseroan.

Perseroan juga mengangkat Arthur William Tirta Sentana dan Roderick John Sutton sebagai Komisaris Independen baru. Di jajaran Direksi, Kanti Mirdiati Imansyah dan Titan Hermawan diberhentikan dengan hormat dari jabatan Direktur Perseroan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/278/3210260//ipo-b6wx_large.jpg
BSA Logistics (WBSA) Bidik Dana hingga Rp306 Miliar Lewat IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/278/3210104//mnc_digital-sFhg_large.jpg
MNC Digital Entertainment (MSIN) Raih Pendapatan Rp3,833 Triliun Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/278/3206950//ojk-bE1i_large.jpg
OJK Sanksi POSA dan SBAT, Benny Tjokrosaputro Dilarang Seumur Hidup di Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/278/3206182//ojk-k3NH_large.png
OJK Wajibkan Dana IPO Masuk Rekening Khusus, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/278/3205806//ipo_bei-tuYM_large.jpg
BEI Catat 6 Perusahaan Beraset Jumbo Segera IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/278/3205657//bei-EWGK_large.jpg
6 Perusahaan Beraset Jumbo Segera Melantai di BEI
