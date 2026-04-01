HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Digital Entertainment (MSIN) Raih Pendapatan Rp3,833 Triliun Sepanjang 2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |20:22 WIB
MNC Digital (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), anak perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk, mencatatkan kinerja keuangan yang solid pada tahun 2025, dengan total pendapatan mencapai Rp3,833 triliun, mewakili peningkatan 18% YoY dibandingkan dengan Rp3,239 triliun yang tercatat pada tahun 2024. 

Pertumbuhan ini terutama didorong oleh perluasan berkelanjutan ekosistem digital Perseroan, yang didukung oleh kinerja yang kuat dalam konten, IP dan monetisasi lainnya, langganan, dan periklanan digital di seluruh platformnya.

Kinerja yang kuat ini menyoroti kemampuan MSIN untuk secara efektif memanfaatkan pustaka kontennya yang luas, memperdalam engagement audiens di seluruh platformnya, dan membuka berbagai aliran monetisasi dalam ekosistem hiburan digital yang terintegrasi.

Pendapatan dari konten, IP, dan sumber lainnya mencapai Rp2,107 triliun pada tahun 2025, mewakili peningkatan 26% YoY dibandingkan dengan Rp1,667 triliun pada tahun 2024. 

Pertumbuhan yang kuat ini terutama didorong oleh perluasan berkelanjutan aktivitas produksi konten Perseroan, khususnya dalam serial drama premium, konten orisinil, dan micro drama, bersamaan dengan meningkatnya permintaan untuk lisensi dan sindikasi konten MSIN di platform domestik dan internasional.

Pertumbuhan di segmen ini selanjutnya didukung oleh bisnis agensi media dan artis Perseroan, bersamaan dengan perkembangan yang kuat dari operasi jaringan MCN. 

Saat ini, segmen MCN menangkap tarif CPM internasional yang lebih tinggi melalui perluasan audiens internasional, sementara layanan digital marketing MSIN telah berkontribusi pada monetisasi yang lebih kuat dan mengurangi ketergantungan pada aliran pendapatan berbasis AdSense.

 

