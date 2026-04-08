Industri Otomotif RI Cetak Rekor, 500 Ribu Lebih Kendaraan Ekspor ke 93 Negara di 2025

JAKARTA - Kinerja industri otomotif Indonesia menunjukkan tren positif di tengah berbagai tantangan global. Sepanjang tahun 2025, sektor ini bahkan mencatatkan rekor ekspor tertinggi sepanjang sejarah.

“Angka ekspor kita semakin menguat. Bahkan di tahun 2025 kita sukses mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa industri otomotif nasional,” ujar Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika saat memberi sambutan dalam opening ceremony GIICOMVEC 2026 pada Rabu (8/4/2026). .

Berdasarkan data yang disampaikan, total ekspor kendaraan utuh atau completely built up (CBU) mencapai 518.212 unit ke 93 negara tujuan. Angka ini meningkat sekitar 9,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 472.194 unit.

Dari jumlah tersebut, kendaraan komersial seperti truk dan bus turut memberikan kontribusi signifikan dengan total ekspor lebih dari 20 ribu unit. Menurut Putu, capaian ini menjadi bukti bahwa kualitas produk otomotif Indonesia telah diakui di pasar global.

“Hal ini membuktikan bahwa kualitas produksi kendaraan komersial Indonesia telah diakui dan menjadi andalan di pasar internasional,” katanya.

Ia menambahkan, industri otomotif khususnya kendaraan komersial, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain mendukung ekspor, sektor ini juga menjadi tulang punggung distribusi logistik di dalam negeri.