Cara Daftar DTSEN Online Lewat HP Agar Dapat Bansos 2026

JAKARTA - Cara daftar DTSEN online lewat HP agar dapat Bansos 2026. Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa program tetap berjalan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler 2026.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan basis data tunggal yang digunakan Kementerian Sosial untuk menyalurkan berbagai program bansos seperti PKH, BPNT, BST, dan PIP.

Pendaftaran DTSEN 2026 menjadi langkah penting bagi masyarakat yang kondisi ekonominya berubah agar tetap terdata dan berhak menerima bansos sesuai prioritas desil rendah.

Berikut langkah-langkah lengkap cara daftar DTSEN online yang dirangkum Okezone, Rabu (8/4/2026):

1. Unduh aplikasi resmi DTSEN di Play Store atau App Store.

2. Buat akun baru dengan mengisi data pribadi sesuai KTP dan KK.

3. Pilih menu “Usul Sanggah”.

4. Unggah dokumen yang diperlukan: e-KTP (NIK aktif), Kartu Keluarga (KK) terbaru, foto rumah, nomor HP aktif, serta data pekerjaan dan kondisi ekonomi keluarga.

5. Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi.