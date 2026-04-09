Gagal Tancap Gas, IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke 7.238

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 40,75 poin atau 0,56 persen ke posisi 7.238,46 pada perdagangan hari ini, Jakarta, Kamis (9/4/2026). IHSG gagal melanjutkan penguatan pada perdagangan kemarin yang ditutup menguat 308,18 atau 4,42 persen ke posisi 7.279,21.

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,60 persen ke 7.235, dengan 213 saham di zona hijau, 274 melemah, dan 471 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,1 triliun, dengan volume 1,8 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,64 persen ke 728, indeks JII melemah 0,53 persen ke 495, indeks MNC36 melemah 0,70 persen ke 310, dan IDX30 melemah 0,68 persen ke 396.

Untuk indeks sektoral yang kompak di zona merah seperti konsumer non siklikal, konsumer siklikal, properti, infrastruktur, bahan baku, keuangan, industri, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang menguat ada energi dan transportasi.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.