Harga BBM Nonsubsidi Dihitung Ulang, Jadi Naik? Cek Daftar Terbarunya Hari Ini

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah masih melakukan perhitungan bersama Pertamina dan pihak swasta terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini di tengah kenaikan harga minyak dunia.

"Sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas dan keamanan pasokan energi bagi masyarakat. Sementara, pemerintah memastikan untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026.

"Sekarang kita masih melakukan excercise (penghitungan) dan mudah-mudahan doakan agar betul-betul harga ICP (Indonesian Crude Price) bisa turun. Itu akan jauh lebih baik lagi," jelasnya.

Di tempat berbeda Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan harga BBM nonsubsidi masih dikaji. "Itu masih dikaji," kata Airlangga saat ditemui di kantornya Senin 6 April 2026.

Airlangga menyampaikan, pihaknya akan mengumumkan titik terang kenaikan BBM non-subsidi bila sudah merampungkan hasil kajian. "Jadi nanti pada waktu pengkajian selesai, nanti disampaikan ke publik," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar hitung-hitungan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax naik Rp5.550 dari Rp12.300 per liter menjadi Rp17.850 per liter pada 1 April 2026, meski sudah dibantah oleh Pertamina. Pemerintah pun memastikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi tidak naik pada 1 April 2026.