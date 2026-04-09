Pembelian LPG Melonjak, Pertamina Patra Niaga Perkuat Armada Laut

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |16:46 WIB
Pembelian LPG Melonjak, Pertamina Patra Niaga Perkuat Armada Laut
PT Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi LPG nasional melalui armada kapal logistik laut yang dioperasikan secara terintegrasi. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi LPG nasional melalui armada kapal logistik laut yang dioperasikan secara terintegrasi, guna memastikan pasokan energi tetap lancar di seluruh wilayah Indonesia meski menghadapi dinamika global. Armada ini terdiri dari 9 kapal milik dan lebih dari 30 kapal sewa, yang mampu menyalurkan total sekitar 223 ribu metrik ton LPG per bulan ke regional utama seperti Sumbagut, Sumbagsel, JBT, Jatimbalinus, Sulawesi, Kalimantan, serta Maluku dan Papua.

Setiap kapal LPG memiliki kapasitas angkut rata-rata sekitar 1.700–2.000 metrik ton (MT) per voyage, sehingga mendukung pengangkutan dalam volume yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di berbagai daerah. Secara agregat, penyaluran LPG yang didukung armada laut ini mencakup total sekitar 223 ribu MT per bulan, dengan distribusi sebagai berikut: Sumbagut sekitar 77 ribu MT, Sumbagsel 24 ribu MT, JBT 45 ribu MT, Jatimbalinus 35 ribu MT, Sulawesi 34 ribu MT, Kalimantan 5 ribu MT, serta Maluku dan Papua.

Dalam beberapa waktu terakhir, Pertamina Patra Niaga mencermati peningkatan aktivitas pembelian LPG di sejumlah wilayah, antara lain Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Sejalan dengan itu, perusahaan terus memantau dan menyesuaikan operasional distribusi agar penyaluran LPG tetap berjalan lancar.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, menyampaikan bahwa kesiapan armada logistik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran distribusi LPG di berbagai wilayah.

“Sebagai bagian dari sistem distribusi energi nasional, kami terus mengoptimalkan kesiapan armada logistik untuk mendukung penyaluran LPG ke masyarakat. Distribusi LPG merupakan sistem yang saling terhubung, sehingga perlu dikelola secara seimbang antara pasokan dan kebutuhan,” ujar Ega, Kamis (9/4/2026).

 

Bahlil: Masa Krisis LPG Sudah Kita Lewati, Stok di Atas 10 Hari
