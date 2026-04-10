BEI soal Saham 9 Perusahaan yang Dikuasai Segelintir Orang

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta perusahaan yang masuk dalam daftar high shareholder concentration (HSC) atau konsentrasi kepemilikan saham tinggi untuk segera melakukan aksi korporasi. Setidaknya BEI telah mendeteksi ada 9 perusahaan yang masuk dalam kategori saham yang hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, alias minim kepemilikan saham publik.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan hal ini merupakan informasi netral yang dikeluarkan oleh regulator untuk meningkatkan aspek transparansi kepemilikan saham. Di samping itu untuk memperkaya informasi investor sebelum mengambil keputusan berinvestasi di sebuah perusahaan tercatat.

"Kita mengeluarkan ini untuk investor memperhatikan, terserah investor mau memperhatikan atau tidak. Tapi itu informasi yang netral," ujarnya di Gedung BEI, Jumat (10/4/2026).

Dia juga berharap perusahaan yang masuk kategori kepemilikan saham terkonsentrasi untuk mengambil tindakan dan memberikan kesempatan kepada publik sebagai pemegang saham, sehingga saham-saham yang beredar tidak sekedar dimiliki oleh beberapa pihak tertentu saja.

"Once ada saham yang masuk dalam pengumuman HSC, maka kewajiban perusahaan itu melakukan tindakan yang diperlukan untuk meyakinkan tidak terkonsentrasi lagi struktur kepemilikannya," kata Nyoman.

"Misal kita ada 20 orang, kalau dimiliki sama satu orang saja kan ini terkonsentrasi nih. Karena ini perusahaan publik, mestinya relatif publik diberikan kesempatan. Silahkan melakukan tindakan, mau tindakan korporasi, apapun, kita tidak mendikte mereka," tambahnya.