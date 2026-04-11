Daftar Negara yang Belanja Bisa Pakai QRIS Selain Indonesia

JAKARTA - Daftar negara yang belanja bisa pakai QRIS selain Indonesia. Sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dikembangkan Bank Indonesia (BI) makin luas dan bisa digunakan di banyak negara.

Terbaru, BI menyampaikan, masyarakat Indonesia kini bisa bertransaksi atau melakukan pembayaran di Korea Selatan dengan menggunakan QRIS melalui aplikasi domestik tanpa perlu menukar valuta asing. Transaksi dilakukan langsung dalam mata uang lokal kedua negara, sehingga lebih efisien dan berbiaya rendah.

“Terhubungnya pembayaran QR Antarnegara tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga memperkuat UMKM, meningkatkan pariwisata, serta membuka peluang baru bagi dunia usaha, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu 1 April 2026.

BI dan Bank of Korea resmi meluncurkan konektivitas pembayaran QR Antarnegara Indonesia-Korea Selatan. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari Joint Vision Statement (JVS) antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung yang ditandatangani pada Rabu (1/4) di Korea Selatan.

Selain di Korea Selatan, QRIS lebih dulu bisa digunakan di beberapa negara. Lalu di mana saja? Berikut ini Okezone rangkum daftar negara yang bisa menggunakan QRIS.

