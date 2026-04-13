5 Cara Investasi Modal Rp10 Ribu di 2026 agar Profit Melimpah

JAKARTA - Sekarang investasi tidak lagi harus dimulai dengan modal besar karena kamu sudah bisa mulai hanya dengan Rp10 ribu. Meskipun kecil, jika dilakukan dengan strategi yang tepat dan konsisten, modal ini tetap berpotensi berkembang. Oleh karena itu, penting memahami cara investasi yang efektif agar hasilnya bisa maksimal dalam jangka waktu tertentu.

Investasi dengan modal kecil kini semakin mudah berkat perkembangan teknologi finansial. Salah satu contohnya adalah Pintu, yaitu platform crypto yang memungkinkan pengguna mulai investasi hanya sekitar Rp11 ribu.

Dengan fitur seperti Auto DCA, limit order, serta pilihan ratusan aset crypto, pengguna dapat membangun portofolio secara bertahap tanpa harus menunggu memiliki modal besar. Dengan begitu, tahap ini menjadi fase kamu untuk mempelajari crypto dengan lebih baik.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan crypto, kamu bisa mempelajarinya melalui fitur academy crypto. Dalam fitur ini kamu bisa mempelajari berbagai strategi hingga melakukan analisa teknikal dan fundamental.

Tak hanya itu, pengetahuan kamu juga bisa didapatkan melalui berita crypto secara rutin juga membantu kamu memahami kondisi pasar dan menemukan peluang terbaik. Kamu bisa mengetahui terkait kondisi ekonomi dan keuangan global yang dapat mempengaruhi pergerakan harga crypto.

5 Cara Investasi Crypto dengan Modal Kecil

Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk investasi modal kecil. Berikut ini adalah 5 cara investasi modal 10 ribu di tahun 2026, di antaranya adalah:

1. Investasi Bertahap dengan Strategi DCA yang Terukur

Strategi pertama yang paling efektif untuk modal kecil adalah Dollar Cost Averaging (DCA). Metode ini dilakukan dengan cara membeli aset secara rutin dalam nominal yang sama, misalnya Rp10 ribu setiap minggu atau setiap beberapa hari.