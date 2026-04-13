Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Langkah Kecil Berdampak Besar: Nasabah PNM Tebar Manfaat untuk Lingkungan

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |19:04 WIB
Langkah Kecil Berdampak Besar: Nasabah PNM Tebar Manfaat untuk Lingkungan
Nasabah PNM Dewi Priyanti, kartini masa kini yang sukses mengembangkan usahanya. (Foto: dok PNM)
A
A
A

JAKARTA – Semangat Kartini hari ini hidup dalam langkah sederhana seorang perempuan yang terus berjuang di segala kondisi, termasuk dalam keterbatasan. Perempuan masa kini tidak hanya berani bermimpi, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk mengubah hidupnya, anak, dan juga keluarganya agar menjadi lebih baik.

Kisah nyata itu diwujudkan melalui Dewi Priyanti, perempuan asal Solo yang merantau ke Jakarta demi mengubah nasib. Memulai dari nol sebagai penjaga warung kecil, ia menjalani hari-hari dengan penuh keyakinan yang selalu ia sampaikan dalam setiap doanya.

Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan seorang “kakak seragam putih biru” yang ternyata datang dari Permodalan Nasional Madani (PNM), sebuah lembaga keuangan plat merah yang berfokus menyejahterakan masyarakat prasejahtera melalui usaha ultra mikro.

Berbekal kemampuan memasak, Dewi perlahan membangun usahanya dari warung sederhana. Ia mulai menambah variasi menu, melayani pelanggan dengan sepenuh hati, dan terus belajar dari pengalaman.

Kesempatan berkembang semakin terbuka ketika ia bergabung dengan PNM Mekaar. Dari pembiayaan awal sebesar 2 juta yang kini berkembang hingga 10 juta, usahanya menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun lebih dari itu, keberanian dan konsistensinya menjadi kunci utama dalam perjalanan tersebut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/11/3212211//pintu_crypto-esgM_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/11/3212187//brilink_agen_miya-m7DY_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/25/3212157//ilustrasi_membeli_tiket_kereta-sScW_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/11/3212099//ilustrasi_perumahan_kpr_subsidi-A3Gk_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/11/3212026//pasar_murah_pertamina-Slta_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/11/3212022//bri_isoiec_25000-cOgA_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement