IHSG Turun ke 7.386 di Awal Perdagangan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah.

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah. IHSG turun 0,65 persen ke level 7.410,09.

Beberapa menit setelah perdagangan berjalan, Senin (13/4/2026), IHSG melanjutkan pelemahan 0,97 persen ke level 7.386, dengan 164 saham di zona hijau, 386 melemah, dan 409 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal mencapai Rp1 triliun dengan volume 2,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 1,20 persen ke 737, indeks JII turun 1,07 persen ke 511, indeks MNC36 turun 1,10 persen ke 311, dan IDX30 turun 1,14 persen ke 395.

Seluruh indeks sektoral kompak berada di zona merah, yaitu konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, properti, infrastruktur, bahan baku, keuangan, transportasi, industri, teknologi, dan kesehatan. Sementara itu, sektor yang menguat hanya energi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA), PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), dan PT Citra Tubindo Tbk (CTBN).

Sementara itu, top losers dihuni oleh PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIML), PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA), dan PT Multipolar Technology Tbk (MLPT).

(Feby Novalius)

