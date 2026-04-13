IHSG Turun ke 7.386 di Awal Perdagangan 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |09:24 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah. (Foto: Okezone.com/Aldi Chandra)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah. IHSG turun 0,65 persen ke level 7.410,09.

Beberapa menit setelah perdagangan berjalan, Senin (13/4/2026), IHSG melanjutkan pelemahan 0,97 persen ke level 7.386, dengan 164 saham di zona hijau, 386 melemah, dan 409 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal mencapai Rp1 triliun dengan volume 2,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 1,20 persen ke 737, indeks JII turun 1,07 persen ke 511, indeks MNC36 turun 1,10 persen ke 311, dan IDX30 turun 1,14 persen ke 395.

Seluruh indeks sektoral kompak berada di zona merah, yaitu konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, properti, infrastruktur, bahan baku, keuangan, transportasi, industri, teknologi, dan kesehatan. Sementara itu, sektor yang menguat hanya energi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA), PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), dan PT Citra Tubindo Tbk (CTBN).

Sementara itu, top losers dihuni oleh PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIML), PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA), dan PT Multipolar Technology Tbk (MLPT).

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/278/3212078//ihsg-MFoT_large.jpg
IHSG Diprediksi Lanjutkan Penguatan, Koreksi Jangka Pendek Tetap Perlu Diwaspadai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/278/3211827//ihsg-kcqg_large.jpg
Daftar Saham Top Gainers dan Top Losers Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/278/3211824//ihsg-dshv_large.jpg
IHSG Sepekan Meroket 6,1 Persen ke 7.458, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp13.189 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/278/3211717//ihsg-mUbi_large.jpg
IHSG Meroket ke Level 7.458 di Akhir Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/622/3211616//ihsg-pJmL_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/278/3211506//ihsg-S9mA_large.jpg
IHSG Ditutup Naik, Tembus ke Level 7.307
