IHSG Sepekan Turun 0,56% ke Level 6.127, Asing Jual Bersih Rp8,5 Triliun

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat perubahan pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan atau periode 25–29 Mei 2026. Laju indeks saham tercatat turun.

Berdasarkan data perdagangan saham BEI, Sabtu (30/5/2026), IHSG turun 0,56% sehingga ditutup pada level 6.127,381 dari posisi 6.162,045 pada pekan lalu.

Selama periode perdagangan pekan ini, sejumlah indikator perdagangan ditutup bervariasi. Peningkatan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian pekan ini, yaitu sebesar 30,37% menjadi Rp28,38 triliun dari Rp21,77 triliun pada pekan sebelumnya. Kenaikan juga dialami oleh kapitalisasi pasar BEI, yaitu sebesar 0,88% menjadi Rp10.729 triliun dari Rp10.635 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi transaksi harian pekan ini juga turun 10,87% menjadi 2,11 juta kali transaksi dari 2,37 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Rata-rata volume transaksi harian BEI pekan ini turun 15,60% menjadi 30,95 miliar lembar saham dari 36,67 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Adapun pada penutupan perdagangan pekan ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp8,519 triliun. Sementara itu, sepanjang tahun 2026 investor asing membukukan nilai jual bersih sebesar Rp53,971 triliun.

(Feby Novalius)

