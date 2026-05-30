Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Turun 0,56% ke Level 6.127, Asing Jual Bersih Rp8,5 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |07:08 WIB
IHSG Sepekan Turun 0,56% ke Level 6.127, Asing Jual Bersih Rp8,5 Triliun
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat perubahan pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat perubahan pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan atau periode 25–29 Mei 2026. Laju indeks saham tercatat turun.

Berdasarkan data perdagangan saham BEI, Sabtu (30/5/2026), IHSG turun 0,56% sehingga ditutup pada level 6.127,381 dari posisi 6.162,045 pada pekan lalu.

Selama periode perdagangan pekan ini, sejumlah indikator perdagangan ditutup bervariasi. Peningkatan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian pekan ini, yaitu sebesar 30,37% menjadi Rp28,38 triliun dari Rp21,77 triliun pada pekan sebelumnya. Kenaikan juga dialami oleh kapitalisasi pasar BEI, yaitu sebesar 0,88% menjadi Rp10.729 triliun dari Rp10.635 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi transaksi harian pekan ini juga turun 10,87% menjadi 2,11 juta kali transaksi dari 2,37 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Rata-rata volume transaksi harian BEI pekan ini turun 15,60% menjadi 30,95 miliar lembar saham dari 36,67 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Adapun pada penutupan perdagangan pekan ini, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp8,519 triliun. Sementara itu, sepanjang tahun 2026 investor asing membukukan nilai jual bersih sebesar Rp53,971 triliun.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/278/3221495//saham-ZToY_large.jpg
Tingkatkan Efisiensi Pasar di BEI, Emiten TUGU Manfaatkan Skema Liquidity Provider
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/278/3221430//ihsg-6vtp_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun ke Level 6.127
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/278/3221344//ihsg_hari_ini-kSQ7_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.112
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/278/3221336//ihsg_hari_ini-4bZU_large.jpg
IHSG Masih Rentan Tertekan, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/278/3220877//ihsg-XWGo_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Anjlok 1,23 Persen ke 6.130 Jelang Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/278/3220810//ihsg-9Xjt_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah 0,91 Persen, 415 Saham Tertekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement