HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Turun ke Level 6.127

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |16:35 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah setelah sempat menguat sepanjang perdagangan. Pada sesi terakhir perdagangan, IHSG turun tipis 2,81 poin atau 0,05 persen ke level 6.127,38.

Pada penutupan perdagangan Jumat (29/5/2026), terdapat 284 saham menguat, 430 saham melemah, dan 245 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp48,3 triliun dari 43 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,49 persen ke level 611, indeks JII menguat 0,01 persen ke level 381, indeks IDX30 turun 1,85 persen ke level 347, dan indeks MNC36 turun 2,54 persen ke level 269.

Kemudian, indeks sektoral yang berada di zona merah yakni sektor konsumer nonsiklikal, keuangan, properti, teknologi, dan kesehatan. Sementara sektor yang menguat meliputi energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi, dan industri.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yakni PT Krida Jaringan Nusantara Tbk (KJEN) naik 34,18 persen ke Rp213, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) naik 25 persen ke Rp3.300, dan PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) naik 25 persen ke Rp5.300.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC) turun 14,78 persen ke Rp980, PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) turun 14,76 persen ke Rp179, dan PT MD Entertainment Tbk (FILM) turun 14,68 persen ke Rp2.150.

