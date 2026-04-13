IHSG Diprediksi Lanjutkan Penguatan, Koreksi Jangka Pendek Tetap Perlu Diwaspadai

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah (reversal) setelah sempat tertekan di bawah level 7.000. Meski sentimen pasar mulai mendingin berkat isu gencatan senjata di Timur Tengah, penguatan pada pekan ini masih dibayangi oleh risiko volatilitas global dan domestik.

Senior Technical Analyst PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji, menilai secara teknikal, keberhasilan IHSG menembus area resistance 7.117–7.222 menjadi modal penting untuk penguatan lebih lanjut.

“Selama IHSG mampu bertahan di atas area 7.200, peluang penguatan lanjutan tetap terbuka. Namun, potensi koreksi jangka pendek tetap perlu diwaspadai setelah penguatan yang signifikan,” ujar Nafan dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Senada dengan pandangan teknikal, Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, menilai penguatan indeks saat ini lebih didorong oleh sentimen sesaat akibat meredanya konflik AS–Iran. Ia menekankan bahwa faktor fundamental ekonomi belum mengalami perubahan signifikan.

“Gencatan senjata ini memberikan katalis positif dalam jangka pendek, namun sifatnya masih sementara. Pasar tetap rentan terhadap perubahan sentimen apabila tidak diikuti deeskalasi yang lebih berkelanjutan,” jelas Rully.