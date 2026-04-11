HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Meroket 6,1 Persen ke 7.458, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp13.189 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |11:36 WIB
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 6,14 persen pada periode perdagangan 6-10 April 2026. IHSG tercatat ditutup menguat pada level 7.458,496 dibandingkan posisi sebelumnya 7.026,782 pada pekan lalu.

Penguatan IHSG sejalan dengan meningkatnya aktivitas transaksi di pasar saham. Rata-rata volume transaksi harian BEI melonjak 24,81 persen menjadi 32,28 miliar lembar saham dari 25,87 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya. Demikian dikutip keterangan resmi BEI, Jakarta, Sabtu (11/4/2026).

Peningkatan juga terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian, yang naik sebesar 17,26 persen menjadi Rp17,32 triliun dari Rp14,77 triliun pada pekan sebelumnya. 

Sementara, rata-rata frekuensi transaksi harian turut meningkat sebesar 15,05 persen menjadi 2,05 juta kali transaksi dari 1,78 juta kali transaksi pada pekan lalu. Selain itu, kapitalisasi pasar BEI juga mengalami peningkatan sebesar 7,18 persen menjadi Rp13.189 triliun dari Rp12.305 triliun pada pekan sebelumnya. 

Untuk investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp193,87 miliar. Sepanjang tahun 2026, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp37,14 triliun. 

 

Berita Terkait
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.346 Jelang Akhir Pekan
IHSG Sesi I Melemah ke Level 7.268
Gagal Tancap Gas, IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke 7.238
IHSG Hari Ini Dibuka Meroket 2,7% ke 7.162
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.971
IHSG Sesi I Tertekan 0,29 Persen ke Level 6.969
