IHSG Meroket ke Level 7.458 di Akhir Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat di akhir perdagangan pekan ini. IHSG naik 150,91 poin atau 2,07% ke level 7.458,50.

Pada penutupan perdagangan Jumat (10/4/2026), terdapat 517 saham menguat, 187 saham melemah, dan 255 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp17,9 triliun dari 40,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,71% ke 746, indeks JII naik 1,79% ke 516, indeks IDX30 naik 1,85% ke 400, dan indeks MNC36 naik 1,99% ke 315.

Kemudian, seluruh indeks sektoral berada di zona hijau, yaitu energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi, teknologi, konsumer non-siklikal, keuangan, properti, industri, dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Natura City Development Tbk (CITY) naik 34,72% ke Rp194, PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) naik 34,52% ke Rp226, dan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) naik 34,51% ke Rp191.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIML) turun 15% ke Rp221, PT Ace Oldfields Tbk (KUAS) turun 14,02% ke Rp141, dan PT Shield On Service Tbk (SOSS) turun 9,86% ke Rp960.

(Feby Novalius)

