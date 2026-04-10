Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.346 Jelang Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |09:21 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.346 Jelang Akhir Pekan
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 7.346 Jelang Akhir Pekan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 38,90 poin atau 0,53 persen ke level 7.346,49 pada perdagangan pagi ini, Jumat (10/4/2026) 

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,97 persen ke 7.378, dengan 340 saham di zona hijau, 124 melemah, dan 495 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp683 miliar, dengan volume 977 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,78 persen ke 739, indeks JII naik 1,28 persen ke 514, indeks MNC36 menguat 0,60 persen ke 311, dan IDX30 melemah 0,64 persen ke 395.

Untuk indeks sektoral yang kompak di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, properti, infrastruktur, bahan baku, keuangan, industri, teknologi. Sedangkan hanya kesehatan yang melemah. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK), dan PT Pudjiadi & Sons Tbk (PNSE).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Insight Investment Management Tbk (XILV), PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA) dan PT Era Graharealty Tbk (IPAC).

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement