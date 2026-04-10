JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 38,90 poin atau 0,53 persen ke level 7.346,49 pada perdagangan pagi ini, Jumat (10/4/2026)

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,97 persen ke 7.378, dengan 340 saham di zona hijau, 124 melemah, dan 495 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp683 miliar, dengan volume 977 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,78 persen ke 739, indeks JII naik 1,28 persen ke 514, indeks MNC36 menguat 0,60 persen ke 311, dan IDX30 melemah 0,64 persen ke 395.

Untuk indeks sektoral yang kompak di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, konsumer siklikal, properti, infrastruktur, bahan baku, keuangan, industri, teknologi. Sedangkan hanya kesehatan yang melemah.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK), dan PT Pudjiadi & Sons Tbk (PNSE).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Insight Investment Management Tbk (XILV), PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA) dan PT Era Graharealty Tbk (IPAC).

(Dani Jumadil Akhir)

