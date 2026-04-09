JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada sesi terakhir perdagangan hari ini. IHSG naik 23,38 poin atau 0,39% ke level 7.307,59.
Pada penutupan perdagangan, Kamis (9/4/2026), tercatat 296 saham menguat, 389 saham melemah, dan 273 saham stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp16,9 triliun dari 26,8 miliar saham yang diperdagangkan.
Indeks LQ45 naik 0,04% ke 733, indeks JII naik 1,89% ke 507, indeks IDX30 turun 1,45% ke 393, dan indeks MNC36 turun 1,08% ke 309.
Indeks sektoral yang berada di zona hijau antara lain energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi, dan teknologi. Sementara yang melemah meliputi konsumer non-siklikal, keuangan, properti, industri, dan kesehatan.
PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) naik 34,71% ke Rp163
PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA) naik 34,07% ke Rp122
PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) naik 25% ke Rp380
PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ) turun 14,76% ke Rp410
PT Insight Investment Management Tbk (XILV) turun 14,39% ke Rp119
PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) turun 14,06% ke Rp1.345
(Feby Novalius)
