IHSG Ditutup Naik, Tembus ke Level 7.307

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |16:42 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada sesi terakhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Aldi Chandra)
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada sesi terakhir perdagangan hari ini. IHSG naik 23,38 poin atau 0,39% ke level 7.307,59.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (9/4/2026), tercatat 296 saham menguat, 389 saham melemah, dan 273 saham stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp16,9 triliun dari 26,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,04% ke 733, indeks JII naik 1,89% ke 507, indeks IDX30 turun 1,45% ke 393, dan indeks MNC36 turun 1,08% ke 309.

Indeks sektoral yang berada di zona hijau antara lain energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi, dan teknologi. Sementara yang melemah meliputi konsumer non-siklikal, keuangan, properti, industri, dan kesehatan.

Saham-saham yang masuk top gainers di antaranya:

PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) naik 34,71% ke Rp163
PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA) naik 34,07% ke Rp122
PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) naik 25% ke Rp380

Sedangkan saham-saham top losers meliputi:

PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ) turun 14,76% ke Rp410
PT Insight Investment Management Tbk (XILV) turun 14,39% ke Rp119
PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) turun 14,06% ke Rp1.345

(Feby Novalius)

