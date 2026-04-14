Tebus Gadai Pegadaian Bisa lewat BRImo, Promo Cashback Menarik Siap Menanti

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang praktis dan bernilai tambah bagi masyarakat. Terbaru, BRI menghadirkan kemudahan layanan pembayaran tebus gadai Pegadaian melalui aplikasi Super App BRImo, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara cepat, aman, dan nyaman tanpa perlu datang ke kantor cabang.

Melalui inovasi ini, nasabah dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran tebus gadai kapan saja dan di mana saja hanya melalui BRImo. Layanan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya BRI dalam mendorong digitalisasi layanan keuangan serta memperluas akses transaksi yang lebih efisien bagi masyarakat.

Direktur Network dan Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa kehadiran fitur ini merupakan langkah strategis BRI dalam memperkuat ekosistem layanan digital yang terintegrasi.

“BRI terus berupaya menghadirkan solusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Melalui BRImo, kami memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan pembayaran tebus gadai secara praktis tanpa harus datang ke kantor, sekaligus memastikan transaksi tetap aman dan efisien,” ujarnya.

Tidak hanya menghadirkan kemudahan, BRI juga memberikan nilai tambah melalui program promo cashback bagi nasabah. Dalam program ini, nasabah berkesempatan memperoleh cashback sebesar 10 persen untuk setiap transaksi tebus gadai melalui fitur Tagihan di BRImo, dengan minimum transaksi Rp300 ribu dan maksimal cashback Rp50 ribu per nasabah.