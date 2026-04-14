Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Minta BPR Bergabung Agar Lebih Sehat dan Tangguh

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |18:09 WIB
OJK Minta BPR Bergabung Agar Lebih Sehat dan Tangguh
OJK mendorong aksi konsolidasi bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia.
A
A
A

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong aksi konsolidasi bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia. Langkah ini diambil untuk menciptakan struktur permodalan yang lebih kokoh serta memastikan industri BPR tetap sehat, efisien, dan memiliki daya saing tinggi di tengah dinamika ekonomi.

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menekankan bahwa penguatan kelembagaan melalui penggabungan usaha (merger) akan sangat membantu BPR dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur pembiayaan sektor produktif bagi masyarakat.

“Penggabungan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat industri BPR agar semakin sehat, tangguh, dan mampu menghadapi dinamika usaha yang terus berkembang. Dengan struktur permodalan yang lebih kuat dan kapasitas kelembagaan yang lebih baik, BPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperluas kontribusinya dalam mendukung pembiayaan UMKM dan perekonomian daerah,” kata Hidayat, Selasa (14/4/2026).

Sebagai wujud nyata dari kebijakan tersebut, OJK resmi menyetujui peleburan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mlatiindah ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mertoyudan. Keputusan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Persetujuan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-25/D.03/2026 yang terbit pada 13 Maret 2026. Penyerahan dokumen keputusan dilakukan secara bertahap di Kantor OJK Yogyakarta pada 26 Maret dan di Kantor OJK Jawa Tengah pada 1 April 2026.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/470/3212225//rumah-0XID_large.jpg
Aturan Baru SLIK OJK, Pengusaha Properti: Ini yang Ditunggu Sudah Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/320/3212216//ojk-Hbq4_large.png
Punya Utang di SLIK Rp1 Juta Bisa KPR Subsidi, OJK: Penilaian Tetap di Bank 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/470/3212189//rumah-VKFJ_large.jpg
Prabowo Siap Bentuk Satgas Percepat Program 3 Juta Rumah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/470/3212178//rumah-sNaV_large.jpg
Punya Utang Rp1 Juta Bisa Ajukan KPR Rumah Subsidi, Ini Aturan Baru SLIK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/470/3212166//ojk-hVAF_large.jpg
Aturan Terbaru SLIK OJK Hanya di Atas Rp1 Juta, Permudah Akses KPR Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211603//bank_tutup-pfVq_large.jpg
4 Fakta Bank Bangkrut di Indonesia Terus Bertambah hingga April 2026, Total Ada 7
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement