Shell Indonesia Tunjuk Andri Pratiwa Jadi Bos Baru Gantikan Ingrid Siburian

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |18:03 WIB
Shell Indonesia menunjuk Andri Pratiwa sebagai Presiden Direktur dan Country Chair. (Foto: Okezone.com/Shell)
JAKARTA — Shell Indonesia menunjuk Andri Pratiwa sebagai Presiden Direktur dan Country Chair, menggantikan Ingrid Siburian. Pengangkatan tersebut efektif mulai 1 Mei 2026. Selain penugasan baru ini, Andri tetap menjalankan posisinya sebagai General Manager Lubricants Indonesia.

Transisi kepemimpinan ini dilakukan seiring fokus Shell untuk terus mengembangkan bisnis pelumas di Indonesia serta melanjutkan proses yang telah diumumkan sebelumnya terkait pengalihan bisnis SPBU Shell di Indonesia kepada perusahaan patungan Citadel Pacific Limited dan Sefas Group.

Andri Pratiwa mengatakan Shell Indonesia tengah memasuki tahap baru dengan berbagai peluang. Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin perusahaan dalam mendorong pertumbuhan sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

“Kami terus berinvestasi dalam bisnis pelumas, termasuk Pabrik Manufaktur Gemuk (grease) yang melengkapi fasilitas pabrik pelumas Shell di Marunda. Saya menantikan kerja sama yang erat dengan para mitra, pemerintah, pelanggan, serta masyarakat untuk mewujudkan aspirasi kami dan menciptakan nilai jangka panjang secara berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia saat ini, Ingrid Siburian, akan melanjutkan perannya sebagai General Manager Mobility. Ia tetap menjalankan fungsi kepemimpinan selama masa transisi dengan fokus pada keberlangsungan operasional bisnis serta memastikan proses peralihan berjalan lancar.

Shell juga menyampaikan apresiasi kepada Ingrid atas kepemimpinan dan kontribusinya di Indonesia, termasuk dalam memimpin perusahaan melalui periode transformasi.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/320/3204309//harga_bbm-vZId_large.jpg
Harga BBM Shell Naik 1 Maret 2026 meski Stok di SPBU Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3201002//menteri_esdm_bahlil-TiAF_large.jpg
BBM Shell Masih Langka, Bahlil: Semuanya Ada Kok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/320/3200204//spbu_shell-7STY_large.jpg
BBM di SPBU Shell Kosong Lagi, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3192966//shell-KNaf_large.jpg
Harga BBM Shell Turun Mulai 1 Januari 2026, Super Kini Rp12.700 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188542//shell-N2dH_large.jpg
Harga BBM Shell Naik, Stok Bensin Sudah Tersedia di SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188475//spbu-JGtW_large.jpg
Harga BBM Terbaru di Shell, Vivo dan BP Usai Stok Tersedia, Kompak Naik
