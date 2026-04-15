Apa Arti Warna Seragam Operator SPBU Pertamina? Ternyata Ini Perbedaan Tugasnya

, Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |21:05 WIB

JAKARTA - Apa arti warna seragam operator SPBU Pertamina? Ternyata ini perbedaan tugasnya. Saat memasuki stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) Pertamina, apabila diperhatikan dengan seksama ternyata warna seragam pegawai SPBU berbeda-beda.

Ada pegawai SPBU Pertamina yang memakai seragam berwarna hijau, hitam, biru dan merah

Dikutip Pertamina Niaga, Rabu (15/4/2026) berikut penjelasan lengkapnya:

Perbedaan warna seragam petugas SPBU merupakan tanda pengenal para petugas SPBU Pertamina. Perbedaan warna tersebut dibedakan berdasar tugas dan jabatan masing-masing.

Seperti warna merah (Operator), biru (Mekanik), hitam (Supervisor), hijau (Petugas Kebersihan), dan abu-abu khusus operator di SPBU Pasti Prima.