HOME FINANCE HOT ISSUE

Krisis Energi Global Jadi Momentum Transformasi Angkutan Umum RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |12:14 WIB
Krisis Energi Global Jadi Momentum Transformasi Angkutan Umum RI
Krisis energi global harus dimanfaatkan sebagai momentum bagi Indonesia untuk melakukan transformasi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai krisis energi global harus dimanfaatkan sebagai momentum bagi Indonesia untuk melakukan transformasi menyeluruh pada sistem transportasi, khususnya dengan memperkuat peran angkutan umum.

Menurut Ketua Umum MTI Haris Muhammadun, kebijakan yang hanya berfokus pada pembatasan mobilitas, seperti pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan penerapan work from home (WFH), belum cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang sektor transportasi.

“Krisis energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik telah meningkatkan tekanan terhadap ketahanan energi Indonesia. Dalam konteks ini, sektor transportasi menjadi titik paling rentan karena lebih dari separuh konsumsi BBM nasional berasal dari sektor ini dan didominasi kendaraan pribadi,” ujar Haris, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, pendekatan kebijakan saat ini masih bersifat jangka pendek dan berorientasi pada pengendalian mobilitas (demand suppression), belum menyentuh transformasi struktural sistem transportasi nasional.

MTI menilai kenaikan harga energi global berdampak langsung terhadap biaya transportasi, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM juga memperbesar risiko, terutama karena sektor transportasi menjadi tulang punggung mobilitas dan distribusi barang.

