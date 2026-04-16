Tekan Impor BBM, ESDM Segera Uji Coba Bobibos pada Kendaraan

Audiensi antara tim Bobibos dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Pemerintah tengah mencari inovasi bahan bakar alternatif di tengah ancaman krisis energi global. Salah satu yang dilirik adalah pengembangan Bahan Bakar Orisinil Buatan Indonesia Bos (Bobibos) sebagai solusi potensial untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi antara tim Bobibos dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam pertemuan itu, Bobibos disebut mendapat lampu hijau untuk melangkah ke tahap uji jalan resmi sesuai ketentuan pemerintah.

Founder Bobibos, Iklas Thamrin, mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian uji internal sebelum masuk ke tahap pengujian pemerintah. Hasilnya, bahan bakar tersebut diklaim memiliki performa yang menjanjikan.

“Kami sudah tes jalan di berbagai merek motor, mobil, diesel, bahkan truk. Emisinya nol dan lebih irit,” ujar Iklas, Kamis (16/4/2026).

Tak hanya soal performa, Bobibos juga membawa misi ekonomi kerakyatan. Pembina Bobibos, Mulyadi, menjelaskan bahan bakar ini berasal dari jerami, yakni limbah pertanian yang selama ini kerap dibakar dan tidak memiliki nilai ekonomi.