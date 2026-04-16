PTPP Topping Off RSJPD Harapan Kita-Tokushukai, Smart Hospital Berteknologi Tinggi

JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, bersama mitra kerja sama operasi berhasil mencapai milestone penting melalui pelaksanaan topping off ceremony pembangunan RSJPD Harapan Kita-Tokushukai Building.

Pencapaian ini menandai penyelesaian struktur utama gedung sebagai bagian dari pengembangan fasilitas layanan kesehatan jantung bertaraf internasional.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Chairman Tokushukai Medical Corporation Shinichi Higashiue, serta Direktur Utama RSJPD Harapan Kita Iwan Dakota, Direktur Utama PTPP beserta jajaran.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian penting dari upaya peningkatan layanan kesehatan jantung nasional melalui kolaborasi internasional. Menkes menyampaikan bahwa penguatan fasilitas ini diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan berstandar tinggi bagi masyarakat Indonesia.

Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp882,51 miliar ini menunjukkan progres yang positif dengan capaian realisasi sebesar 73,2%. Keberhasilan ini mencerminkan kinerja proyek yang terjaga dengan baik dari sisi kualitas, waktu, dan pengendalian pelaksanaan.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyampaikan bahwa pencapaian topping off ini menjadi bukti komitmen PTPP dalam menghadirkan proyek berkualitas tinggi yang mengedepankan keselamatan, mutu dan ketepatan waktu

“PTPP berkomitmen untuk terus menghadirkan infrastruktur kesehatan berstandar internasional dengan penerapan teknologi konstruksi modern serta pengendalian proyek yang ketat. Pencapaian topping off ini menjadi bukti nyata kerja keras seluruh tim dalam menjaga kualitas dan waktu pelaksanaan,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (16/4/2026).