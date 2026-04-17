RI Perkuat Infrastruktur Layanan Kesehatan Daerah

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur nasional di sektor kesehatan, melalui pembangunan dan renovasi RSUD Kondosapata di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Hal ini dilakukan PT Adhi Persada Gedung (APG), anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).

Pembangunan dan renovasi ini melalui pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (design and build). Dalam proyek ini, APG tergabung dalam Kerja Sama Operasi (KSO) bersama HEBSA dan Sangkuriang.

Plt Direktur Utama APG Hanif Setyo Nugroho menyampaikan bahwa keterlibatan APG dalam proyek ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Melalui proyek RSUD Kondosapata, kami berharap dapat turut mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Mamasa,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Lingkup pekerjaan mencakup keseluruhan tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pemeliharaan, sebagai bagian dari program Pemenuhan PHTC Bidang Kesehatan Tahap 3. Proyek ini berdiri di atas lahan seluas 2,9 Ha dan diharapkan dapat menjadi salah satu fasilitas kesehatan representatif di wilayah Mamasa.