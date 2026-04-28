Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

IIF Kantongi Pendanaan Rp1,3 Triliun, Perkuat Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |08:16 WIB
IIF Kantongi Pendanaan Rp1,3 Triliun, Perkuat Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia
IIF Kantongi Pendanaan Rp1,3 Triliun, Perkuat Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia (Foto: Dokumentasi)
A
A
A

JAKARTA - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) memperoleh fasilitas pendanaan dengan total Rp1,3 triliun dari lembaga keuangan domestik dan internasional pada awal 2026. Hal ini untuk memperluas kapasitas pembiayaan dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Fasilitas baru tersebut terdiri dari Fasilitas Term Loan sebesar Rp500 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan fasilitas sebesar USD30 juta dari FinDev Canada. Selain itu, IIF juga memperoleh perpanjangan fasilitas pendanaan sebesar Rp300 miliar dari PT Bank BNP Paribas Indonesia.

Pendanaan ini merupakan bagian dari strategi IIF untuk memperluas kapasitas pembiayaan dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. IIF juga sedang dalam proses memperoleh pendanaan tambahan hingga Rp5 triliun untuk mendukung pipeline proyek dan inisiatif efisiensi biaya.

“Kami mengapresiasi kepercayaan yang kuat dari lembaga keuangan domestik maupun internasional. Fasilitas ini mencerminkan meningkatnya keyakinan terhadap sektor infrastruktur Indonesia," ujar Presiden Direktur & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dia menambahkan,  IIF telah membiayai lebih dari 150 proyek infrastruktur berkelanjutan selama 16 tahun perusahaan beroperasi. "Dengan tambahan sumber pendanaan ini, IIF berada dalam posisi yang baik untuk memperluas dampaknya, khususnya untuk proyek yang selaras dengan keberlanjutan dan transisi menuju ekonomi rendah karbon," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement