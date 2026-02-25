Penerapan ESG di Kawasan Industri, IIF Gandeng Danareksa

JAKARTA - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Danareksa (Persero) sepakat mendukung implementasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam bisnis properti industri Danareksa. Hal ini ditandai dengan penandatangan perjanjian kerja sama pada 12 Februari 2026.

Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan dan tata kelola yang baik di sektor industri Indonesia, dengan tujuan mengembangkan peta jalan ESG yang komprehensif sesuai standar global, meningkatkan daya saing, menarik investasi berkualitas, dan menghasilkan dampak ekonomi dan sosial positif bagi Indonesia.

Presiden Direktur/CEO IIF Rizki Pribadi Hasan menyambut baik kerja sama dengan Danareksa, yang saat ini memiliki usaha dalam berbagai sektor. Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kemitraan sebelumnya antara IIF dan anak perusahaan Danareksa di bidang jasa keuangan untuk transaksi pasar modal.

"Melalui berbagai produk yang kami miliki, IIF akan terus memperkuat kerja sama ini dan mendukung kebutuhan dan pertumbuhan Danareksa ke depan," katanya di Jakarta, Rabu (25/2/2026).