Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerapan ESG di Kawasan Industri, IIF Gandeng Danareksa

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |11:41 WIB
Penerapan ESG di Kawasan Industri, IIF Gandeng Danareksa
Penerapan ESG di Kawasan Industri, IIF Gandeng Danareksa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Danareksa (Persero) sepakat mendukung implementasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam bisnis properti industri Danareksa. Hal ini ditandai dengan penandatangan perjanjian kerja sama pada 12 Februari 2026.

Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan dan tata kelola yang baik di sektor industri Indonesia, dengan tujuan mengembangkan peta jalan ESG yang komprehensif sesuai standar global, meningkatkan daya saing, menarik investasi berkualitas, dan menghasilkan dampak ekonomi dan sosial positif bagi Indonesia.

Presiden Direktur/CEO IIF Rizki Pribadi Hasan menyambut baik kerja sama dengan Danareksa, yang saat ini memiliki usaha dalam berbagai sektor. Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kemitraan sebelumnya antara IIF dan anak perusahaan Danareksa di bidang jasa keuangan untuk transaksi pasar modal. 

"Melalui berbagai produk yang kami miliki, IIF akan terus memperkuat kerja sama ini dan mendukung kebutuhan dan pertumbuhan Danareksa ke depan," katanya di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/278/3151965/masirom-PmOi_large.png
Pentingnya Penerapan Praktik ESG bagi Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/278/3202611//jalan-xFRi_large.jpg
IIF Raih Laba Bersih Rp185,3 Miliar di 2025, Naik 51 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/320/3202013//group_ceo-AlyB_large.jpg
BRI Group Raih 4 Penghargaan Bergengsi di Asia, Perkuat Inovasi Pendanaan ESG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201389//investasi-tuCI_large.jpg
Kanada Investasi Rp504 Miliar ke IIF, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Rendah Karbon RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199444//energi_hijau-w1he_large.jpg
ESG di Industri Teknologi Kini Jadi Tuntutan Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/320/3198062//ekonomi_hijau-jwus_large.png
Rating ESG Kian Diperhitungkan, Ini Dampaknya bagi Perusahaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement