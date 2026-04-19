Harga BBM Nonsubsidi Meroket, DPR: Sangat Memberatkan Rakyat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |15:02 WIB
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis mendapat sorotan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah dinilai memberikan harapan yang tidak pasti kepada masyarakat.

“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan langkah kemunduran setelah sebelumnya pemerintah dinilai berani tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia.

“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tuturnya.

“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” imbuh Mufti.

Mufti mengaku kebijakan Pertamina sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, yakni pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi namun melakukan berbagai langkah substitusi.

Berita Terkait
BP Naikkan Harga BBM, Ultimate Diesel Tembus Rp25.560 per Liter
Harga BBM Pertamina Naik, Berikut Daftar Lengkapnya
Pertamax Turbo Tembus Rp19.400 per Liter, Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik
Harga BBM Nonsubsidi Naik, Begini Kondisi di SPBU Kawasan Jaksel
Update Terbaru Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP 
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina yang Naik per 18 April 2026 
