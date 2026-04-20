Diskon Listrik 50 Persen Masih Berlaku, Cek Cara Klaimnya

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |06:10 WIB
Diskon Listrik 50 Persen Masih Berlaku, Cek Cara Klaimnya
Diskon listrik masih berlaku hingga 28 April 2026. (Foto :Okezone.com)
JAKARTA – Diskon listrik masih berlaku hingga 28 April 2026. Diskon sebesar 50 persen ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Diskon ini dapat diperoleh melalui aplikasi PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token listrik, sedangkan pelanggan pascabayar dapat memperoleh promo dengan membayar tagihan listrik.

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya melalui menu “Reward” di PLN Mobile atau melalui email yang terdaftar.

Selanjutnya, pelanggan dapat memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan penambahan daya di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/320/3213284//diskon_listrik-ljyq_large.jpg
6 Fakta Diskon Listrik 50 Persen di April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/622/3212942//diskon_listrik-ZunI_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN di April 2026: Jadwal, Syarat, Cara Klaim hingga Rincian Biayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3213122//listrik-vb3w_large.jpg
Proyek PLTS 100 GW, RI Bidik Investor Potensial Kembangkan Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212811//diskon_listrik-x2QD_large.jpg
Cara dan Syarat Dapat Diskon Listrik 50 Persen PLN di April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212814//listrik_pln-l478_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku Lagi di April 2026, Ini Syarat dan Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/11/3212816//pln_diskon_tambah_daya_50_persen-YgnF_large.JPG
PLN Beri Diskon Tambah Daya 50 Persen, Dukungan untuk Pekerja WFH
