Diskon Listrik 50 Persen Masih Berlaku, Cek Cara Klaimnya

JAKARTA – Diskon listrik masih berlaku hingga 28 April 2026. Diskon sebesar 50 persen ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Diskon ini dapat diperoleh melalui aplikasi PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token listrik, sedangkan pelanggan pascabayar dapat memperoleh promo dengan membayar tagihan listrik.

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya melalui menu “Reward” di PLN Mobile atau melalui email yang terdaftar.

Selanjutnya, pelanggan dapat memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan penambahan daya di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.