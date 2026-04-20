Kemenkeu Sebut Video Bantuan Modal Usaha Rp85 Juta dari Purbaya Hoaks

JAKARTA - Kementerian Keuangan mennyatakan video yang beredar bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp85 juta adalah tidak benar.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu menjelaskan, video tersebut dinyatakan berbentuk hoax deep fake.

"Video yang beredar mengenai Menkeu Purbaya menyatakan akan memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp 85 juta, merupakan video hoaks deep fake," tulis PPID Kemenkeu dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Adapun PPID Kemenkeu melampirkan video For You TikTok yang tertera akun Menteri Keuangan RI dengan tampilan Purbaya bersama Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan yang diduga Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Febrio Kacaribu.

Namun, jelas terlihat video tersebut seperti dibuat dari kecerdasan buatan (AI).