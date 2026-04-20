Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenkeu Sebut Video Bantuan Modal Usaha Rp85 Juta dari Purbaya Hoaks

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |15:50 WIB
Kemenkeu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan mennyatakan video yang beredar bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp85 juta adalah tidak benar.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu menjelaskan, video tersebut dinyatakan berbentuk hoax deep fake.

"Video yang beredar mengenai Menkeu Purbaya menyatakan akan memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp 85 juta, merupakan video hoaks deep fake," tulis  PPID Kemenkeu dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Adapun PPID Kemenkeu melampirkan video For You TikTok yang tertera akun Menteri Keuangan RI dengan tampilan Purbaya bersama Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan yang diduga Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Febrio Kacaribu.

Namun, jelas terlihat video tersebut seperti dibuat dari kecerdasan buatan (AI).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement