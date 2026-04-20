Pertamina Buka Suara soal Pekerja Asing Jadi ABK Kapal di Selat Hormuz

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) buka suara terkait video viral yang mengatakan bahwa kapal milik Pertamina Internasional Shipping (PIS) di Selat Hormuz banyak disisi ABK (Anak Buah Kapal) berkewarganegaraan India.

Pjs. Corporate Secretary PIS Vega Pita mengatakan, Dalam melayani pasar internasional kapal-kapal PIS bekerja sama dengan pihak penyewa dan manajemen kapal. Kerja sama ini merupakan praktik lazim di dunia pelayaran internasional guna mendorong kapabilitas dan kapasitas perusahaan di kancah global.

Kapal Gamsunoro, yang berada di Selat Hormuz, termasuk salah satu kapal milik PIS yang melayani pasar tersebut, terutama di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Saat ini kapal tersebut disewa oleh pihak ketiga yang mempekerjakan ABK sesuai dengan regulasi internasional dan standar operasional yang ketat.

"Ini menjadi bagian dari strategi kami dalam memperkuat daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan peran Indonesia dalam industri maritim dunia. Dalam operasionalnya, kapal Pertamina faktanya masih didominasi oleh pelaut Indonesia hingga 94%," ujar Vega Pita, dalam Senin (20/4/2026).

Pertamina Group tetap berkomitmen terhadap talenta dalam negeri sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi pelaut nasional di kancah global.