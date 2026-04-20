Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Awak Kapal Gamsunoro Pertamina Warga Asing, Ternyata Ini Faktanya 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |22:02 WIB
Kapal Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beredar video viral yang menyebutkan kapal milik Pertamina Internasional Shipping (PIS) Gamsunoro di Selat Hormuz banyak diisi Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan India. 

Menurut pakar kemaritiman Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning menjelaskan, pengoperasian Kapal MT Gamsunoro milik PIS yang saat ini mengangkut kargo pihak ketiga adalah praktik bisnis legal di dunia pelayaran. 

Praktik sewa-menyewa kapal seperti itu juga jamak dilakukan berbagai perusahaan, antara lain untuk meningkatkan kapasitas angkut tahunan. 

”Tentu saja, itu legal secara internasional, business practice -nya. Kenapa Gamsunoro ke negara lain untuk bawa kargo? Karena memang utilisasinya harus terpenuhi, sehingga mendapat return dan bisa balik modal. Nah sementara kontrak-kontrak jangka panjang kita, kan tripnya nggak banyak,” kata Saut di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Karena itulah, seperti jamak dilakukan usaha kapal lain, maka kapal  Gamnusoro juga harus mencari additional voyages atau trips. 

Dalam hal ini, melakukan pengangkutan kargo pihak ketiga, bukan kargo pemilik kapal. 

”Jadi seperti itu. Secara umum, Gamnusoro punya deskripsi business practice umumnya. Itu sebagai usaha-usaha untuk meningkatkan annual carrying capacity,” katanya.
 
Jika dianalogikan dengan transportasi darat, Saut sependapat dengan kondisi pola angkutan truk. Misal jika truk berangkat membawa barang, maka ketika pulang, bisa menyewakan untuk angkutan barang lain agar tidak balik dengan kondisi kosong. 
 
Saut juga menyebut, bahwa pemanfaatan Gamnusoro untuk pengangkutan kargo pihak ketiga, tidak mempengaruhi pengadaan minyak di dalam negeri. Pasalnya, pemanfaatan tersebut tentu hanya dilakukan PIS di luar kontrak jangka panjangnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement