Prabowo Minta Lapangan Kerja Harus Terus Tumbuh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar penciptaan lapangan kerja harus tumbuh. Pesan ini disampaikan Prabowo saat rapat terbatas dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Hal ini, sejalan dengan investasi yang masuk ke Indonesia.

"Pesan dari beliau tentunya adalah investasi yang masuk ini, ya dari segi yang tadi saya sampaikan, penciptaan lapangan pekerjaannya juga harus tumbuh secara baik, benar, dan juga berkualitas. Itu arahan Bapak Presiden," kata Rosan usai bertemu Presiden Prabowo.

Rosan pun menegaskan bahwa hal ini sangat penting dan harus segera diakselerasi. Kepala Negara, kata Rosan, juga meminta agar jangan sampai ada regulasi yang menghambat investasi.

"Jangan sampai ada regulasi-regulasi kita yang justru menghambat. Peraturan-peraturan kita yang justru menghambat. Pertek-pertek itu juga harus, kata Bapak Presiden, itu juga kalau menghambat tidak perlu ada," ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga disebut meminta Rosan agar terus meningkatkan iklim investasi yang ada di Indonesia. "Kita lihat benchmarking-nya dengan negara-negara ASEAN, dengan peraturan-peraturan OECD dan yang lain-lainnya. Jadi itu sih arah Bapak Presiden," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga melaporkan realisasi investasi di kuartal pertama pada tahun 2026 ini. Dia mengatakan, realisasi investasi kuartal pertama ini melebihi target yang ditetapkan.