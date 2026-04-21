Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Minta Lapangan Kerja Harus Terus Tumbuh

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |20:13 WIB
CEO Danantara Rosan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar penciptaan lapangan kerja harus tumbuh. Pesan ini disampaikan Prabowo saat rapat terbatas dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Hal ini, sejalan dengan investasi yang masuk ke Indonesia.

"Pesan dari beliau tentunya adalah investasi yang masuk ini, ya dari segi yang tadi saya sampaikan, penciptaan lapangan pekerjaannya juga harus tumbuh secara baik, benar, dan juga berkualitas. Itu arahan Bapak Presiden," kata Rosan usai bertemu Presiden Prabowo.

Rosan pun menegaskan bahwa hal ini sangat penting dan harus segera diakselerasi. Kepala Negara, kata Rosan, juga meminta agar jangan sampai ada regulasi yang menghambat investasi.

"Jangan sampai ada regulasi-regulasi kita yang justru menghambat. Peraturan-peraturan kita yang justru menghambat. Pertek-pertek itu juga harus, kata Bapak Presiden, itu juga kalau menghambat tidak perlu ada," ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga disebut meminta Rosan agar terus meningkatkan iklim investasi yang ada di Indonesia. "Kita lihat benchmarking-nya dengan negara-negara ASEAN, dengan peraturan-peraturan OECD dan yang lain-lainnya. Jadi itu sih arah Bapak Presiden," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga melaporkan realisasi investasi di kuartal pertama pada tahun 2026 ini. Dia mengatakan, realisasi investasi kuartal pertama ini melebihi target yang ditetapkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement