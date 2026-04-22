Perkuat Ketahanan Ekonomi Keluarga, Pertamina Sebar 118 Ribu Paket Sembako

Pertamina menggelar rangkaian kegiatan sosial dan edukatif berupa pembagian sembako bagi masyarakat prasejahtera. (Foto: dok Pertamina)

JAKARTA – Memperingati Hari Kartini, PT Pertamina (Persero) menggelar rangkaian kegiatan sosial dan edukatif berupa pembagian sembako bagi masyarakat prasejahtera serta kampanye bijak energi yang dilaksanakan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, pada Senin (21/4).

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Pertamina dalam mendukung pemberdayaan perempuan sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan ketahanan ekonomi keluarga.

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan bahwa Hari Kartini menjadi momentum untuk mengingatkan peran strategis perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

“Ketika perempuan sehat, keluarga menjadi lebih kuat. Ketika perempuan berdaya, masyarakat juga ikut maju. Momentum Kartini ini kami wujudkan melalui program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya pemberian sembako bagi masyarakat prasejahtera. Mungkin terlihat sederhana, namun bagi banyak keluarga, ini sangat membantu,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan bahwa perempuan memiliki peran penting sebagai agen perubahan, termasuk dalam menjaga kesehatan keluarga dan mengelola kebutuhan rumah tangga secara bijak.