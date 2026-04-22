HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Dikabarkan Ganti 2 Dirjen Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman, Ini Penjelasan Kemenkeu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |12:45 WIB
Purbaya Dikabarkan Ganti 2 Dirjen Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman, Ini Penjelasan Kemenkeu
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan tanggapan terkait beredarnya kabar perombakan posisi strategis di level eselon I Kemenkeu, khususnya mengenai jabatan Direktur Jenderal Anggaran serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI) Kemenkeu Deni Surjantoro menyatakan bahwa hingga saat ini otoritas keuangan tersebut belum menerima informasi resmi mengenai pergantian nama-nama di posisi puncak tersebut.

"Sampai saat ini tidak ada info hal tersebut," ujar Deni kepada Okezone, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Sebelumnya, beredar kabar yang menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan akan mengganti dua pejabat penting, yakni Febrio Kacaribu selaku Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran.

Informasi yang bersumber dari internal Kemenkeu tersebut menyebutkan adanya rencana penyegaran organisasi, meski belum ada kepastian mengenai sosok yang akan mengisi kursi kedua jabatan krusial tersebut jika rotasi benar dilakukan.

Di tengah ketidakpastian isu tersebut, pembaruan data pada laman resmi Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) mengonfirmasi adanya pergantian pimpinan. Herman Saheruddin kini resmi ditunjuk sebagai Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, menggantikan Masyita Crystallin.

 

